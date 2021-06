Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (906) Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Sonntagmorgen (27.06.2021) zeigte sich ein unbekannter Mann einer Frau in der Dombühler Straße in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau wurde um 07:45 Uhr von einem Autofahrer angesprochen und nach dem Weg gefragt. Als sie an das Fahrzeug herantrat, bemerkte sie, dass die Hose des Fahrers heruntergezogen war und sie sein entblößtes Geschlechtsteil sehen konnte. Der Unbekannte fuhr daraufhin davon.

Das Kennzeichen des Pkw ist leider nicht bekannt. Der unbekannte Exhibitionist soll laut Aussage der Geschädigten etwa 35 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein und hatte kurze Haare und einen 3-Tage-Bart.

Die Nürnberger Kripo bittet eventuelle Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

