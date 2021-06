Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (905) Beim Diebstahl ertappt

Nürnberg (ots)

Am späten Freitagnachmittag (25.06.2021) entwendete eine 36-jährige Tatverdächtige in einem Innenstadtkaufhaus Waren im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Frau konnte gegen 17:30 Uhr dabei beobachtet werden, wie sie Waren in die Umkleide mitnahm und in ihre Tasche steckte. Sie wurde vom Ladendetektiv angehalten und einer Polizeistreife übergeben. Bei der Durchsuchung ihrer mitgeführten Gegenstände fanden sich zwei Nagelscheren in ihrer Handtasche, sowie eine mit Alufolie präparierte Tasche.

Die Tasche und die Scheren wurden sichergestellt und die mutmaßliche Ladendiebin wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen angezeigt.

/Rainer Seebauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell