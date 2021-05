Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (723) Versuchter Einbruch in Geschäft - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte von Mittwoch auf Donnerstag (19.- 20.05.2021) in ein Geschäft in Erlangen einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen 19:00 Uhr (Mi) und 13:00 Uhr (Do) versuchte der unbekannte Täter über die Eingangstür in das Elektronikgeschäft in der Rückertstraße einzudringen, was ihm allerdings nicht gelang. Mutmaßlich wollte der Täter in das dortige Geschäft für Unterhaltungsmedien einbrechen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Beamte der Spurensicherung führten Arbeiten am Tatort durch. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum machten. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Michael Konrad / tb

