POL-MFR: (722) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Samstag (15.05.2021) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A73 auf Höhe der Kurgartenbrücke in Fahrtrichtung Feucht. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen. Kurz vor 22:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger zusammen mit einem 29-jährigen Beifahrer die A73 in Richtung Feucht. Kurz vor der Ausfahrt Doos habe laut seiner Aussage ein vor ihm fahrendes Fahrzeug stark abgebremst, so dass er ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der weiße Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im angrenzenden Grünstreifen auf dem Dach liegen. Der Pkw, der stark abgebremst haben soll, fuhr ohne anzuhalten weiter.

Eine Vielzahl von Helfern befand sich anfänglich vor Ort und wollte den jungen Männern Hilfe leisten. Die beiden Fahrzeuginsassen des verunfallten Audi konnten das Fahrzeug jedoch zum Glück unverletzt verlassen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben sowie die Ersthelfer vor Ort werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 65 83-1530 in Verbindung zu setzen.

Rainer Seebauer / tb

