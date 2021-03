Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (345) Ladendiebe auf frischer Tat erwischt

Nürnberg (ots)

Fünf zunächst unbekannte Personen wurden am Samstagabend (13.0.32021) bei einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Worzeldorf beobachtet. Alle Tatverdächtigen konnten festgenommen werden.

Gegen 19:30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass soeben mehrere Personen gemeinsam zahlreiche Lebensmittel entwendet hätten. Drei sollen einen Einkaufswagen in dem Markt in der Spitzwegstraße voll befüllt und dann den Laden ohne zu bezahlen verlassen haben, während zwei andere Personen die Markttüren durch blockieren der Lichtschranken offenhielten. Das Diebesgut wurde dann schnell in ein Fahrzeug verladen und die Fünf flüchteten.

Das Fahrzeug konnte jedoch von einer Streife angehalten und die Insassen festgenommen werden. Die entwendeten Lebensmittel in Höhe von knapp 1500 Euro wurden der Filialleitung des Marktes wieder ausgehändigt. Das Diebesquintett wird nun wegen Bandendiebstahls angezeigt.

