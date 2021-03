Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (344) Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (12./13.03.2021) brachen Unbekannte einen Baucontainer in der Giesbertstraße auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 14:30 Uhr am Freitag, bis 08:00 Uhr am Samstagmorgen bogen der oder die unbekannten Täter die Tür des versperrten Containers auf und entwendeten daraus einen Hochdruckreiniger, einen Winkelschleifer und einen Akkuschrauber im Gesamtwert von etwa 2.300 Euro. An der verbogenen Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Der oder die Einbrecher flüchteten unerkannt.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

/ Rainer Seebauer

