Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (342) Taschendiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Gestern (11.03.2021) kam es in den Nürnberger Stadtteilen Gostenhof und St. Leonhard zu mehreren Diebstählen aus Taschen. Ein Opfer bemerkte die Tat noch rechtzeitig und konnte einen Schaden von sich abwenden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 14-Jährige bemerkte gegen 11:00 Uhr in der Spenglerstraße, dass sich zwei männliche Personen an ihrem Rucksack zu schaffen machen. Vermutlich wollten die Männer an Wertgegenstände gelangen. Die Jugendliche vereitelte das Vorhaben und drehte geistesgegenwärtig den Rucksack nach vorne. Die beiden Personen entfernten sich anschließend.

Kurze Zeit später wurde in der Rothenburger Straße 65 eine 53-Jährige in ihrem Hausflur wiederum von zwei Männern in ein Gespräch verwickelt. Hierbei wurde ihr in einem Moment der Unaufmerksamkeit der Geldbeutel aus der mitgeführten Tasche entwendet. Die Diebe flüchteten unerkannt.

Gegen 12:00 Uhr wurde schließlich noch eine 81-Jährige Frau in der Konstanzenstraße 11 auf einem Supermarktparkplatz von einer männlichen Person angesprochen und um eine Spende gebeten. Nachdem sie dies ablehnte und ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug lud, konnte der Unbekannte unbemerkt ihren Geldbeutel entwenden. Verwertbare Personenbeschreibungen zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und prüft Tatzusammenhänge.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den genannten Diebstählen geben können oder denen sonst verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911/6583-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps:

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Kaufhaus, im Restaurant oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Tragen Sie ihre Wertgegenstände immer eng am Körper und halten Sie die Reißverschlüsse geschlossen.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Markus Baumann

