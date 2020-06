Polizei Bochum

POL-BO: Unfall am Zebrastreifen: Autofahrer (79) erfasst Fußgänger (42) - Krankenhaus

Bochum / Wattenscheid (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in Wattenscheid kam es in den Mittagsstunden des 12. Juni, bei dem ein Fußgänger (42) verletzt worden ist.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 79-jähriger Autofahrer gegen 11 Uhr die Probst-Hellmich-Promenade in Richtung Bahnhofstraße. Zeitgleich überquerte der 42-jährige Fußgänger an der dortigen Kreuzung zur Saarlandstraße einen Zebrastreifen. Der Senior erfasste den Wattenscheider mit seinem Wagen. Durch die Kollision wurde der Fußgänger verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

