Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (33) Betrunkener mit gelben Lieferwagen unterwegs - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (10.01.2021) konnte im Stadtgebiet Fürth ein erheblich betrunkener Fahrer eines Lieferwagens angehalten werden, welcher möglicherweise mindestens einen Verkehrsunfall verursachte. Die Polizeiinspektion Fürth sucht mögliche Geschädigte und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 04:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung ein, dass in Oberführberg (Am Europakanal) ein gelber Lieferwagen eines Paketdienstleisters in Schlangenlinien unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth konnte kurz darauf das Fahrzeug im Bereich der Coubertinstraße feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige Fahrer offenbar erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test am Alkomaten ergab knapp zwei Promille. Das Fahrzeug selbst wies mehrere Unfallschäden auf. Zudem fehlte der rechte Außenspiegel des Lieferwagens. Dieser konnte später im Bereich der Flößaustraße aufgefunden werden.

Der 31-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Die Polizeiinspektion Fürth führt die weiteren Ermittlungen und bittet mögliche Unfallgeschädigte, oder Fahrzeugführer, welche aufgrund der Fahrweise des 31-Jährigen in eine gefährliche Verkehrssituation kamen, sich unter der Telefonnummer 0911 759050 zu melden. / Michael Petzold

