Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1810) Randalierer ging auf Polizeibeamte los - Festnahme

NürnbergNürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (14.12.2020) rastete ein 36-jähriger Mann im Nürnberger Stadtteil Schoppershof aus und schlug auf einen Linienbus der VAG ein. Bei seiner anschließenden Festnahme griff er einen Polizeibeamten an.

Der 36-Jährige näherte sich gegen 16:20 Uhr in der Nähe des Leipziger Platzes einem langsam fahrenden Linienbus der VAG und begann unvermittelt zunächst auf die Heckscheibe und anschließend auf die Seitenscheiben des Busses einzuschlagen. An der Fahrzeugfront angekommen, riss der Mann die Scheibenwischer des Fahrzeugs ab. Der Busfahrer alarmierte die Polizei. Auch der herbeigerufenen Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost gelang es jedoch zunächst nicht, den aggressiven Mann zu beruhigen. Sie nahmen ihn deshalb in Gewahrsam. Seiner Festnahme setzte sich der 36-Jährige massiv zur Wehr. Einem 27-jährigen Beamten trat er hierbei in den Unterleib.

Der nicht unerheblich alkoholisierte Mann musste die Beamten schließlich trotzdem zur Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Als er sich nach einiger Zeit beruhigte, setzten ihn die Polizisten wieder auf freien Fuß. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

