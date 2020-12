Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1809) Unbekannter brach in zwei Geschäfte ein - Polizei bittet um Hinweise

ErlangenErlangen (ots)

Am vergangenen Wochenende (12.-14.12.2020) brach ein unbekannter Täter in zwei benachbarte Geschäfte in der Erlanger Innenstadt ein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu diesen Einbrüchen geben können.

Der Einbrecher gelangte in der Zeit von Samstagabend nach Geschäftsschluss bis Montagmorgen auf bisher unbekannte Weise in die beiden benachbarten Geschäftsgebäude in der Nürnberger Straße.

In einem der beiden betroffenen Ladenräume, einem Schuhgeschäft, öffnete der Täter sowohl die Kasse als auch einen Tresor und entwendete das darin befindliche Bargeld. Alleine der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Auch die benachbarte Buchhandlung wurde zum Ziel des Einbrechers. Wiederum war die Kasse das Ziel des unbekannten Täters. Ihm gelang es auch in diesem Fall, das darin aufbewahrte Bargeld zu erbeuten.

In beiden betroffenen Geschäften übernahmen Beamte der Erlanger Spurensicherung die Tatortarbeit. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei geführt. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der betroffenen Geschäfte machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Michael Konrad/n

