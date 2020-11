Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1667) Aufdringliche Spendensammlerin wurde handgreiflich

NürnbergNürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (14.11.2020) kontrollierten Mitarbeiterinnen der Stadt Nürnberg eine 60-jährige Frau, die in der Breiten Gasse aufdringlich um Geld bettelte. Bei der Kontrolle griff sie eine der Mitarbeiterinnen tätlich an.

Gegen 17:15 Uhr fiel den beiden Mitarbeiterinnen die 60-Jährige auf, da sie immer wieder Passanten ansprach und aufdringlich um Geld anbettelte. Bei der Kontrolle forderten die Mitarbeiterinnen die Frau auf, den mutmaßlichen Bettelerlös auszuhändigen. Die 60-Jährige ergriff daraufhin die Flucht. Hierbei griff sie eine der beiden Kontrolleurinnen tätlich an, indem sie nach ihr schlug bzw. trat.

Auf der Flucht warf sie das mutmaßlich erbettelte Geld weg. Die Mitarbeiterin wurde durch den Angriff nicht verletzt.

Gegen die 60-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, eingeleitet.

Wolfgang Prehl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell