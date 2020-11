Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1666) Falsche Handwerker erbeuten teuren Schmuck - Zeugenaufruf

NürnbergNürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (16.11.2020) klingelten falsche Handwerker bei einer Seniorin im Nürnberger Stadtteil Himpfelshof. Unter einem Vorwand verschafften sie sich Zutritt zu der Wohnung der Frau und stahlen dort teuren Schmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr erhielt die Frau unerwarteten Besuch von einem Handwerker. Dieser gab an, dass es in dem Gebäude zu einem Wasserrohrbruch gekommen wäre. Daher müsse er in der Wohnung der Seniorin Arbeiten durchführen. Der falsche Handwerker lenkte die Frau nun im Badezimmer ab und telefonierte mit einem angeblichen Kollegen. Auf diesen Moment der Unachtsamkeit hatte offensichtlich ein Mittäter des falschen Handwerkers gewartet. Unbemerkt betrat er die Wohnung der Geschädigten und stahl teuren Schmuck aus dem Schlafzimmer der Geschädigten.

Den falschen Handwerker beschrieb die Frau folgendermaßen:

- etwa 50 Jahre alt - 170 cm groß - dicke Statur - kurze schwarze Haare - keine Brille - dunkle Kleidung - trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske

Das Nürnberger Fachkommissariat für Trickdiebstahl sucht nun Zeugen:

- Wer hat am Tattag Männer in Handwerkerkleidung im Spittlertorgraben gesehen, auf welche die Personenbeschreibung zutreffend ist?

- Bei wem haben im Tatzeitraum ebenfalls vermeintliche Handwerker geklingelt?

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem KDD Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

Im Zusammenhang mit Trickdiebstählen durch falsche Handwerker rät die Polizei:

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie auch selbst bestellt haben

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

- Rufen Sie die Polizei, wenn sich Personen offensichtlich unter Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen. Ein Anruf hilft möglicherweise weiteren potentiellen Kriminalitätsopfern, auch wenn sie den falschen Handwerker abgewiesen haben.

- Sprechen Sie mit ihren Angehörigen über die Betrugsmasche und über geplante Handwerkertermine.

- Vereinbaren Sie mit Ihren Nachbarn, dass keine unbekannten Personen vorschnell ins Treppenhaus gelassen werden

- Achten Sie auf betagte oder hilfsbedürftige Nachbarn und verständigen Sie die Polizei, wenn Sie auffällige Personen bemerken, die gezielt Kontakt mit diesen Nachbarn aufnehmen wollen

Weitere Informationen der Polizei zum Thema finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell