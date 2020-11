Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1631) Schulgebäude beschmiert - Zeugenaufruf

NürnbergNürnberg (ots)

Im Zeitraum von Freitag (30.10.2020) bis Montag (09.11.2020) beschmierten Unbekannte ein Schulgebäude in der Nürnberger Gartenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum brannten Unbekannte, möglicherweise mit einem Feuerzeug, Hakenkreuze und Buchstaben in einen Fensterrahmen einer Grundschule in der Regenbogenstraße. Zudem schmierten sie mit einer unbekannten Substanz ein Hakenkreuz an die Fassade des Anwesens. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf circa 600 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold/n

