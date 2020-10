Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1399) Mit einer Krücke Polizeibeamten angegriffen - Festnahme

Nürnberg (ots)

Ein 50-Jähriger griff am Donnerstagabend (01.10.2020) einen Polizeibeamten mit einer Krücke am Nürnberger Plärrer an. Der renitente Mann wurde festgenommen.

Gegen 18:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen 50-Jährigen mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl. Augenscheinlich fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug deutlich schneller als sechs Stundenkilometer ohne ein entsprechendes Versicherungskennzeichen. Während der Kontrolle stellten die Beamten dann auch noch starken Alkoholgeruch fest. Der 50-Jährige zeigte sich im weiteren Verlauf äußerst uneinsichtig und wurde renitent. So verweigerte er die Herausgabe seiner Personalien und versuchte nach einem Beamten mit seiner Krücke zu schlagen. Der Beamte konnte ausweichen und blieb unverletzt. Dem 50-Jährigen mussten letztlich Handfesseln angelegt werden. Einen Alkoholtest wollte der Mann nicht durchführen. Er wurde für die Blutentnahme zur Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gebracht und anschließend nach Hause gefahren.

Den renitenten Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr.

Ann-Kathrin Lehnert / mc

