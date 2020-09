Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1389) Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

In seiner Freizeit nahm ein Polizeibeamter am späten Montagabend (28.09.2020) in der Marienvorstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat fest.

Gegen 23:45 Uhr beobachtete ein junger Polizeibeamter einen 29-jährigen Mann in der Käte-Strobel-Straße, der sich gerade an einem Fahrrad zu schaffen machte. Der Mann war offenbar gerade dabei das Schloss aufzubrechen, als der Polizist einschritt und ihn bis zum Eintreffen einer zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife festhielt. Der mutmaßliche Fahrraddieb führte eine Tasche mit sich, in der die Beamten diverses Aufbruchswerkzeug auffinden konnten.

Der 29-Jährige muss sich nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Ann-Kathrin Lehnert/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell