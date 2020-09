Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1386) Serie von Pkw- und Kellerabteilaufbrüchen durch DNA-Treffer geklärt

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend (09.04.2020) bis Montagmorgen (13.04.2020) ereignete sich eine Vielzahl von Pkw- und Kelleraufbrüchen in den Stadtgebieten Nürnberg und Fürth. Einige Fälle konnten nun anhand von DNA-Treffern nachträglich geklärt werden.

Wie mit Pressemeldung 498 berichtet, kam es Anfang April im Nürnberger Westen zu einer Serie von Einbrüchen.

Aufgrund intensiver Spurensicherungsmaßnahmen der Nürnberger Kriminalpolizei gelang es an mehreren Tatorten DNA Spuren zu sichern. So kamen die Ermittler auf einen 33-jährigen Tatverdächtigen. Aufgrund der DNA-Treffer geht die Polizei davon aus, dass der Mann an mindestens vier Kelleraufbrüchen und drei Kfz-Aufbrüchen der Serie beteiligt war.

Der Tatverdächtige sitzt derzeit wegen anderer Delikte bereits in Untersuchungshaft.

