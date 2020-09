Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1278) Zeugenaufruf zu unbekanntem Exhibitionisten

Nürnberg (ots)

Am späten Freitagabend (11.09.2020) war in einem U-Bahnzug ein Exhibitionist unterwegs, der sich in schamverletzender Weise zeigte. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte lief um 22:45 Uhr in der U 1 am Hauptbahnhof mit offener Hose und erregtem Glied hinter einer Frau her. Dies bemerkte eine noch unbekannte Zeugin und machte die Frau auf den unbekannten Exhibitionisten aufmerksam. Daraufhin flüchtete dieser in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 185 cm groß, etwa 23 Jahre alt, schlank, dünnes, kurzes Haar, insgesamt ungepflegte Erscheinung, trug eine schwarze Umhängetasche bei sich

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die unbekannte Zeugin sowie eventuelle weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. / Rainer Seebauer

