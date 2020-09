Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1277) Betrunkener drohte mit Axt in der Hand

Nürnberg (ots)

Am späten gestrigen Abend (13.09.2020) bedrohte ein unbekannter Mann in der Asylbewerberunterkunft in der Beuthener Straße Anwesende mit einer Axt. Der Mann konnte festgenommen und die Axt sichergestellt werden. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 23:00 Uhr war in der Unterkunft ein Feueralarm ausgelöst worden. Wenig später stand unvermittelt der zunächst Unbekannte im Eingangsbereich und drohte alle umzubringen, wenn noch ein Feueralarm ausgelöst werden würde. Anschließend beleidigte er umstehende Personen und flüchtete in die gegenüberliegende Kleingartenanlage.

Mit Unterstützung zahlreicher Streifen wurde die Kleingartenanlage durchsucht und der Tatverdächtige konnte aufgrund der Personenbeschreibung wenig später angetroffen und festgenommen werden. Auch die Axt wurde aufgefunden und sichergestellt.

Der 51-Jährige stand mit etwa zwei Promille erheblich unter Alkoholeinwirkung und fühlte sich nach seinen Aussagen durch häufige Feueralarme in der Unterkunft in seiner Ruhe gestört.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Beleidigung, Nötigung und Störung des öffentlichen Friedens wegen Androhung von Straftaten.

Rainer Seebauer / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell