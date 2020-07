Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (888) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt - mehrere Verstöße geahndet

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (01.07.2020) führten Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch. Über 2600 Fahrzeuge wurden registriert.

In den Abendstunden, zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr, führten die Polizeibeamten in der Regensburger Straße auf Höhe der Breslauer Straße eine Geschwindigkeitsmessung durch. Von den 2631 registrierten Fahrzeugen hielten sich 248 nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Gegen 200 Verkehrsteilnehmer wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet, 48 Kraftfahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Den Schnellsten, einen Kradfahrer, der mit 139 km/h gemessen wurde, erwartet ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister, sowie eine Geldbuße von 480 Euro.

Wolfgang Prehl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell