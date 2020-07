Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (885) Junge Frau unsittlich berührt

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (01.07.2020) belästigte ein 20-jähriger Mann im Nürnberger Stadtteil Tullnau eine Frau, indem er sie unsittlich am Gesäß berührte. Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost gelang die Festnahme.

Gegen 18:15 Uhr befuhren drei junge Frauen den Radweg der Kressengartenstraße mit ihren E-Scootern. Der 20-Jährige ging auf Höhe des Wöhrder Sees unvermittelt von hinten auf eine der Frauen zu und griff ihr so kräftig an den Hintern, dass diese während der Fahrt mit ihrer neben ihr fahrenden Freundin zusammenstieß. Die Frauen riefen die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahm den Mann kurz darauf in der Nähe des Tatortes fest.

Die Beamten leiteten gegen den 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Der Mann wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Marc Siegl/n

