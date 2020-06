Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (829) Einbrecher brachen Tresor auf - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Roth (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes (20.-22.06.2020) kam es in Roth zum Einbruch in einen Reifenhandel. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet in dieser Angelegenheit um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 12:00 Uhr (Sa) und 07:30 Uhr (Mo) über ein Rolltor Zugang zum Gebäude der Reifenfirma in der Allersberger Straße. Hier brachen sie eine Kasse sowie einen Tresor auf und erbeuteten Bargeld.

Beamte der Schwabacher Spurensicherung übernahmen die Tatortarbeit. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität bei der Kriminalpolizei Schwabach. Zeugen, die im Bereich Allersberger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu wenden.

Michael Konrad / mc

