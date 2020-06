Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (827) Person in der Fleischmannstraße verstorben - Ersthelfer gesucht

Nürnberg (ots)

Am Montagvormittag (22.06.2020) wurde eine leblose Person in einem in der Fleischmannstraße stehenden Pkw von Ersthelfern medizinisch versorgt. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere den Ersthelfern.

Gegen 11:15 Uhr bemerkten Zeugen eine augenscheinlich leblose Person in einem Pkw, der in der Fleischmannstraße vor dem Anwesen Nr. 9 stand. Ersthelfer trugen den 77-jährigen Mann aus dem Fahrzeug und begannen sofort bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes mit Reanimationsmaßnahmen. Trotz der vorbildlichen Reanimationsversuche verstarb der 77-Jährige vor Ort.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken bittet Zeugen, insbesondere jedoch die noch unbekannten Ersthelfer, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Wolfgang Prehl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell