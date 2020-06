Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (784) Mann zeigte den Hitler-Gruß

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (15.06.2020) zeigte ein Mann in der Innenstadt den Hitler-Gruß. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der 45-jährige Mann zeigte gegen 17:45 Uhr am Rande einer Versammlung am Hallplatz den Hitler-Gruß. Außerdem grölte er mehrfach Nazigrüße. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren vor Ort und nahmen den Mann fest. Das Verhalten des 45-Jährigen hatte indes offenbar gar keinen Zusammenhang mit der Versammlung. Gegenüber den Beamten gab er an, Spaß daran zu haben die Polizei zu provozieren.

Dennoch ermittelt jetzt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Sie leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Marc Siegl / mc

