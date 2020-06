Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (770) Streit eskaliert - zwei Männer mit Messer verletzt

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.06.2020) kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Nürnberg-Langwasser zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Beide Männer mussten zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 12:45 Uhr gerieten zwei Männer (44 und 47) aus bislang ungeklärter Ursache in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Beuthener Straße in Streit und gingen, jeweils mit einem Messer, aufeinander los.

Die beiden Kontrahenten fügten sich gegenseitig diverse Stichverletzungen zu und mussten zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Nachdem beide wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden waren, trafen sie in der Unterkunft erneut aufeinander. Weil einer den anderen mit einer Flasche bewarf, musste die Polizei erneut eingreifen.

Die Kriminalpolizei hat gegen beide Beschuldigte Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

