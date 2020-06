Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (768) Versammlungsgeschehen im Stadtgebiet Nürnberg am 13.06.2020

Nürnberg (ots)

Für den morgigen Samstag (13.06.2020) sind im Stadtgebiet Nürnberg erneut mehrere Versammlungen angemeldet worden. Die mittelfränkische Polizei wird die an verschiedenen Örtlichkeiten stattfindenden Versammlungen betreuen.

Ordnungsamt und Polizei halten am Konzept, im Sinne des Infektionsschutzes keine Versammlungen in der Nürnberger Innenstadt zuzulassen, fest. Die einzelnen Versammlungen wurden deshalb an entsprechend geeigneten Örtlichkeiten im Stadtgebiet genehmigt.

Die Teilnehmer sind erneut dazu aufgerufen, zu jeder Zeit den erforderlichen Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Seitens der Polizei wird zudem empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, um sich und andere vor Infektionen zu schützen.

Um Menschenansammlungen an neuralgischen Örtlichkeiten - insbesondere in der Innenstadt - zu verhindern, werden die Einsatzkräfte auch im morgigen Tagesverlauf starke Präsenz zeigen. Hierzu werden die mittelfränkischen Polizeieinheiten erneut von Beamten der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

Die mittelfränkische Polizei hofft auch diesmal auf ein friedliches Veranstaltungsgeschehen. Auch morgen stehen den Bürgerinnen und Bürgern Kommunikationsbeamte zur Seite, die das polizeiliche Einsatzverhalten jederzeit transparent darstellen. Das Einsatzgeschehen wird zudem wie gewohnt auf den Social Media Kanälen der mittelfränkischen Polizei begleitet:

Die Pressestelle ist am Samstag ab 12:00 Uhr unter der bekannten Telefonnummer erreichbar.

Marc Siegl / mc

