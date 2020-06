Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (728) Streitigkeit führt zu Polizeieinsatz

Nürnberg (ots)

Am Sonntagabend (31.05.2020) gerieten zwei Familien im Nürnberger Stadtteil Herpersdorf in Streit. Mehr als ein Dutzend Streifenbesatzungen mussten die Personen voneinander trennen.

Gegen 22:45 Uhr teilten Anwohner in Herpersdorf mit, dass es auf der Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 20 Personen kommen soll. Die alarmierten Streifenbesatzungen stellten beim Eintreffen mehr als 20 Personen fest, welche offenbar in die Auseinandersetzung verwickelt waren.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten zwei in Herpersdorf wohnhafte Familien aus noch nicht geklärter Ursache heraus in eine zunächst verbale Streitigkeit. Diese eskalierte dann zu einer handfesten Schlägerei einzelner Personen der beiden Familien. Hierbei soll auch eine Frau mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und hierdurch leicht verletzt worden sein. In diesem Zusammenhang wurde ein 48-jähriger Mann vorläufig festgenommen.

Die beiden Gruppen wurden von mehr als einem Dutzend Streifenbesatzungen voneinander getrennt und nach erfolgter Anzeigenaufnahme des Platzes verwiesen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigung gegen mehrere Personen. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell