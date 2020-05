Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (572) Mann leistete nach Familienstreit Widerstand

Nürnberg (ots)

Am Freitagmittag (01.05.2020) löste ein Mann im Nürnberger Stadtteil Gaismannshof aufgrund einer Familienstreitigkeit einen Polizeieinsatz aus. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

Der 29-Jährige tauchte zweimal innerhalb weniger Stunden vor dem Wohnanwesen seiner Eltern auf, obwohl ihm dies gerichtlich untersagt ist. Die Eltern riefen schließlich die Polizei. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West trafen die Beamten den Mann mit einem circa 50 Zentimeter langen Fleischspieß in der Hand an. Nach mehrfacher Aufforderung warf er den Spieß zwar zur Seite, bei der anschließenden Festnahme des Mannes griff er die Beamten jedoch unvermittelt an und versuchte sie zu kratzen. Weil der 29-Jährige zudem offenbar ziellos um sich schlug, wurde ein 23-jähriger Polizist im Gesicht getroffen. Er und sein 29-jähriger Kollege wurden bei der Festnahme leicht verletzt.

Weil sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, übergaben ihn die Beamten schließlich in fachärztliche Behandlung. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Marc Siegl/n

