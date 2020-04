Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (502) Fahrraddiebe festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Ostersonntag (12.04.2020) auf Ostermontag (13.04.2020) fielen Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gleich zwei Fahrraddiebstähle in der Nürnberger Innenstadt auf. In beiden Fällen gelang eine Festnahme.

Gegen 23:00 Uhr beobachtete eine Zivilstreife einen 26-jährigen Mann, der in der Königstraße ein Fahrrad trug. Weil das Vorderrad zudem noch sichtbar mit dem Rahmen versperrt war, stellten die Beamten den Mann zur Rede. Der Tatverdächtige ergriff daraufhin die Flucht, konnte jedoch wenige Meter weiter gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Besonders dreist verhielt sich ein 40-Jähriger am Unschlittplatz. Er bearbeitete gegen 05:00 Uhr früh mit einem Winkelschleifer das Schloss eines dort versperrten Fahrrades. Dies blieb jedoch zu dieser Uhrzeit nicht unbemerkt. Ein Zeuge verständigte die Polizei, welche den Mann kurz darauf auf dem "Corpus Delicti" fahrend antreffen und anschließend festnehmen konnte.

In beiden Fällen stellten die Beamten die mutmaßlich entwendeten Fahrräder sicher. Gegen die Männer leiteten sie je ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Marc Siegl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell