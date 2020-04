Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (480) Bei Corona-Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Erlangen-Land (ots)

Gestern Abend (07.04.2020) trafen sich mehrere Personen in einer Wohnung in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Bei einer Kontrolle durch die Erlanger Polizei wurde eine Vielzahl an Betäubungsmitteln aufgefunden.

Gegen 22:45 Uhr statteten Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt der Wohnung in der Forchheimer Straße einen Besuch ab, nachdem bekannt wurde, dass sich dort mehrere Personen unberechtigt aufhalten sollen. In der Wohnung waren neben dem Inhaber selbst tatsächlich fünf weitere Personen anwesend, die nicht im gleichen Haushalt lebten. Weil es in der Wohnung zudem nach Marihuana roch, nahm die Polizei die anwesenden Personen genauer unter die Lupe. Hierbei fanden sie bei zwei Männern und einer Frau geringe Mengen an Betäubungsmitteln.

Die Polizisten durchsuchten daraufhin auch mit Hilfe eines Rauschgiftspürhundes die Wohnung des 41-Jährigen in der Forchheimer Straße sowie zwei weitere Wohnungen einer 26-Jährigen und eines 24-Jährigen. Insgesamt beschlagnahmten die Beamten mehrere Gramm Marihuana und Methamfetamin sowie diverse Rauschgiftutensilien.

Gegen die drei Tatverdächtigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Zudem müssen sie sich wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Marc Siegl/n

