Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (477) Einbrüche in Kleingartenkolonie - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Von Montagnachmittag (06.04.2020) bis Dienstagfrüh (07.04.2020) kam es am Marthweg zu zahlreichen Einbrüchen in Gartenhäuser und Geräteschuppen in der Gartenkolonie "Beim Königshof". Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwischen 16:00 Uhr (MO) und 09:30 Uhr (DI) brachen unbekannte Täter nach derzeitigem Sachstand in 11 Gartenhäuser bzw. Geräteschuppen ein und entwendeten Werkzeug und Lebensmittel.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd befanden sich zur Anzeigenaufnahme am Tatort. Ermittler des Kriminaldauerdienstes wurden ebenfalls hinzugezogen und führten erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch.

Der durch die Einbrüche entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Gesamtwert der erlangten Beute steht noch nicht fest.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Stefan Lang/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell