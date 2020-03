Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (391) Pkw in Brand geraten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache war heute (20.03.2020) in den frühen Morgenstunden in Gostenhof ein Pkw in Brand geraten. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 02:30 Uhr bemerkten Zeugen den brennenden Pkw in der Eberhardshofstraße und verständigten Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen eines Löschzuges stand die Front des Fahrzeugs bereits in Flammen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, aber an dem Dacia Sandero entstand ein geschätzter Schaden von etwa 12.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Beamte des Fachkommissariats der Nürnberger Kripo haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen und bitten eventuelle Zeugen, die Angaben zum genauen Zeitpunkt des Brandausbruchs oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell