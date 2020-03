Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (289) Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Freitagabend (28.02.2020) überfielen unbekannte Täter einen 49-jährigen Mann im Erlanger Stadtteil Büchenbach und raubten Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:30 Uhr befand sich der Geschädigte in der Frauenauracher Straße zwischen der Marienstraße und der Dorfstraße, als er von zwei unbekannten Männern von hinten zu Boden gerissen wurde. Einer der Täter hat dem Mann am Boden liegend Bargeld aus seinem Geldbeutel entwendet. Die Täter sind daraufhin in Richtung Marienstraße geflüchtet.

Die mutmaßlichen Räuber können wie folgt beschrieben werden:

1. ca. 165 cm groß, jugendliche Erscheinung, trug einen grauen Kapuzenpullover

2. ca. 165 cm groß, jugendliche Erscheinung, trug eine Jeansjacke mit camouflagefarbenen (Tarnmuster) Ärmeln

Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass die mutmaßlichen Täter zuvor mit dem Linienbus der Linie 287 gefahren sein könnten.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Marc Siegl/n

