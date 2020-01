Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (89) Einbruch in Baiersdorf - Zeugen gesucht

Erlangen-Land (ots)

Am Freitag (17.01.2020) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Baiersdorfer Ortsteil Wellerstadt (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter drangen in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Memelstraße ein. Aus dem Anwesen entwendeten sie anschließend hochwertigen Schmuck. Zusätzlich steht ein beträchtlicher Sachschaden an der Terrassentür zu Buche. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort.

Zeugen, die im Bereich von Wellerstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell