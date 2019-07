Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Leicht verletzt

Willstätt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend in der Kirchstraße wurden zwei Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 58 Jahre alter Lenker eines Pedelec war kurz vor 20 Uhr in Richtung Zollgasse unterwegs, als unvermittelt ein Kind aus einer Hofeinfahrt auf die Fahrbahn einfuhr. Der Endfünfziger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Velo des Jungen. Eine notärztliche Behandlung der beiden Gestürzten war nicht notwendig.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell