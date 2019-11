Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1638) Festnahme nach Einbruch in Nürnberger Firma

Nürnberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (20.11.2019) brachen eine Frau und ein Mann in eine Firma im Nürnberger Stadtteil Himpfelshof ein. Die Polizei nahm die mutmaßlichen Einbrecher noch am Tatort fest.

Gegen 05:20 Uhr wurde von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes mitgeteilt, dass der Einbruchsalarm im Schulungszentrum einer Firma in der Hochstraße ausgelöst wurde. Bei der Absuche konnte zunächst ein Mann (44) festgestellt und widerstandslos festgenommen werden. Seine Komplizin (34) konnte kurz darauf durch weitere Polizeistreifen festgestellt und festgenommen werden. Sie hielt sich in den Firmenräumlichkeiten versteckt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Die Arbeit am Tatort ergab, dass die Täter offensichtlich über eine Tür gewaltsam in die Firma eingebrochen waren. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Das Duo entwendete Nahrungsmittel von geringfügigem Wert. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie werden einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Michael Hetzner/n

