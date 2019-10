Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1502) Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Mittelfranken: Festnahme eines Tatverdächtigen nach vorangegangener sexueller Belästigung am Fürther Hauptbahnhof

Fürth (ots)

Wie mit Meldung 1441 am 16.10.2019 berichtet, belästigte ein bislang unbekannter Täter eine junge Frau in der Fürther Innenstadt. Im Rahmen der gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landespolizei, gelang nun die Ermittlung des mutmaßlichen Täters.

Am 15.10.2019 befand sich gegen 12:15 Uhr die junge Frau im Hauptbahnhof Fürth. Auf dem Treppenaufgang zum Gleis 4 griff sie ein unbekannter Mann an der Jacke und zog sie zu sich. Anschließend versuchte der Unbekannte die Frau zu küssen und berührte sich anschließend unsittlich. Die Frau konnte sich befreien und entfernte sich.

Aufgrund des veröffentlichten Zeugenaufrufes, meldete sich ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Fürth und machte sachdienliche Angaben, welche zur Identifizierung eines 24-jährigen Mannes führten. Auf Grundlage dieses Hinweises, wurde der Mann von Beamten der Fürther Polizei am Donnerstagvormittag (24.10.2019) in Nähe des Fürther Hauptbahnhofes wiedererkannt, festgenommen und an die Bundespolizei übergeben.

Da der 24-Jährige keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wurde durch die Staatsanwaltschaft Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gestellt. Der Mann wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt.

