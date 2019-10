Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1501) Einbruch im Gewerbegebiet an der Lände - Zeugensuche

Roth (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23./24.10.2019) brachen Unbekannte in ein Geschäftsgebäude im Rother Gewerbegebiet an der Lände ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter drangen in der Zeit von 17:30 Uhr (Mi) bis 07:00 Uhr (Do) über ein Fenster in das Bürogebäude eines Fachmarktes für Natursteine ein. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor. Die Höhe des Entwendungsschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, liegt aber bei mehreren tausend Euro. Zudem ist durch das Vorgehen der Täter ein immenser Sachschaden entstanden.

Die Kriminalpolizei Schwabach übernimmt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Gewerbegebiets gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Michael Konrad / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell