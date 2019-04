Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (587) Betriebsunfall in Lagerhalle - Arbeiter schwer verletzt

Roth (ots)

Gestern (29.04.2019) kam es in Roth zu einem schweren Betriebsunfall. Ein 22-jähriger Mann wurde mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr im Lager eines Importhandels in der Norisstraße. Ein 22-jähriger Lagerist war bei Arbeiten an einem Gerüst von diesem gestürzt und schwer verletzt worden. Die Kopfverletzungen wurden zunächst als lebensgefährlich eingestuft und der 22-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwischenzeitlich befindet sich der verletzte Arbeiter nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.

Michael Hetzner/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell