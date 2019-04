Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (531) Hochwertiges Auto entwendet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages (16.04.2019) entwendeten bislang Unbekannte ein hochwertiges Auto im Nürnberger Stadtteil Eibach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der schwarze Mercedes Vito war in der Zeit von 01:00 Uhr bis 15:30 Uhr in der Motterstraße in der Nähe der Forstweiherstraße geparkt. Als die Fahrerin zu ihrem Auto gehen wollte, stellte sie den Diebstahl fest und verständigte die Polizei. Unmittelbar im Anschluss eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Der Mercedes Vito ist unter dem Kennzeichen HH-JL8119 zugelassen. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf etwa 30 000 Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Alexandra Federl /gh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell