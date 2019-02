Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (257) Zeugen eines Raubdelikts gesucht

Ansbach (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag (14.02.2019) raubte ein zunächst Unbekannter in Sachsen bei Ansbach (Lkrs. Ansbach) das Mobiltelefon eines 19-Jährigen. Die Ansbacher Kriminalpolizei sucht mögliche Zeugen des Tathergangs.

Am Donnerstag (14.02.2019) befand sich der 19-Jährige in Begleitung zweier Freunde (beide 15 Jahre alt) im Bereich des Wasserturms in der Eichenstraße in Ansbach. Hier kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem zunächst Unbekannten. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Unbekannte den 19-Jährigen zu Boden geschlagen und dessen Mobiltelefon geraubt. Die 15-Jährigen Begleiter sollen dann vier Passanten (zwei Männer und zwei Frauen, welche einen Hund mit sich führten) zu Hilfe gebeten haben, welche den Unbekannten ansprachen. Dieser flüchtete daraufhin.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich für die Beamten der Ansbacher Kriminalpolizei Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen führten im weiteren Verlauf zur Festnahme eines 18-jährigen Tatverdächtigen am gestrigen Donnerstag (21.02.2019). Der 18-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts eines Raubdelikts.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei bittet die vier bislang unbekannten möglichen Tatzeugen sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. / Michael Petzold

