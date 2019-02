Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unbekannter flüchtet nach Überholmanöver

Nach einem schwerem Unfall am Mittwoch in Biberach ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr war der Unbekannte auf der B 312 von Riedlingen in Richtung Biberach unterwegs. Aus einer Fahrzeugkolonne heraus soll er einen Laster überholt haben. Zeitgleich kam ein Opel entgegen. Dessen Fahrer verhinderte einen frontalen Zusammenstoß weil er bremste und auswich. Hierbei überschlug sich der Corsa mehrmals in der Böschung. Angehörige der Feuerwehr befreiten den 44-Jährigen aus dem stark beschädigten Auto. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Opel entstand Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Bundesstraße war für rund drei Stunden gesperrt. Arbeiter der Straßenmeisterei und der Feuerwehr sorgten für die örtliche Umleitung. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er mit einem dunklen VW Touran unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich zu melden. Insbesondere der Lkw-Fahrer oder Fahrer aus der Kolonne könnten zur Klärung beitragen.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

++++++++++0328237

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell