POL-MFR: (1353) Infostand beschädigt

Fürth (ots) - Am Samstagnachmittag (08.09.2018) beschädigten mehrere Unbekannte einen Infostand in der Fürther Innenstadt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Infostand war am Samstagnachmittag in der Fußgängerzone im Bereich der Schwabacher Straße / Ecke Moststraße aufgebaut. Gegen 15:15 Uhr rannten circa sechs Personen auf den Infostand zu, warfen Tische um und beschädigten einen aufgestellten Pavillon. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die unbekannte Personengruppe entfernte sich dann über die Rudolf-Breitscheid-Straße und die Fürther Freiheit in Richtung des Hauptbahnhofs. Trotz umgehend durchgeführter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Personen unerkannt zu flüchten. Alle Personen der Gruppe sollen dunkle Kleidung und überwiegend Kapuzen-Pullover getragen haben. Zudem waren die Gesichter der Unbekannten verhüllt und somit nicht zu erkennen.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche die Personengruppe vor der Tat, während der Flucht oder im weiteren Bereich des Hauptbahnhofs beobachtet hat und möglicherweise Hinweise auf die Identitäten machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell