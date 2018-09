POL-MFR: (1352) Gemeinsame Auftaktveranstaltung zum Schulstart 2018 - Einladung an die Medien

Nürnberg (ots) - Am Dienstagvormittag (11.09.2018) findet im Nürnberger Stadtteil Langwasser eine gemeinsame Auftaktveranstaltung der Stadt Nürnberg, der Nürnberger Schulen sowie der Verkehrspolizei zum diesjährigen Schulstart statt. Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen.

Die Veranstaltung findet am Dienstag im Dependence (Förderzentrum Langwasser) in der Salzbrunner Straße 61 in 90473 Nürnberg statt. Gegen 10:45 Uhr sind Medienvertreter herzlich zum Fototermin eingeladen.

Herr Polizeidirektor Meier vom Sachgebiet Verkehr des Polizeipräsidiums Mittelfranken wird die ABC-Schützen in einem Gespräch auf ihre neue Aufgabe als Verkehrsteilnehmer vorbereiten. Er wird ihnen erklären, wie sie sich künftig auf dem Weg zur Schule und nach Hause richtig verhalten, welche Gefahren ihnen auf dem Schulweg begegnen können und wie sie sich davor richtig schützen. Zudem wird die Polizeipuppenbühne der Verkehrspolizei Nürnberg vorgestellt.

