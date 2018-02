POL-MFR: (338) Taxifahrt nicht bezahlt und Widerstand geleistet

Fürth (ots) - Heute Morgen (25.02.2018) kam es in der Fürther Südstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 22-Jährigen, einem Taxifahrer und letztlich auch der Polizei. Die junge Frau musste am Ende sogar in einem Haftraum untergebracht werden.

Die 22-Jährige stieg gegen 02:30 Uhr am Fürther Rathaus in ein Taxi ein und ließ sich zu ihrer Wohnadresse in der Fürther Südstadt fahren. Als es ans Zahlen ging, kniff die Dame und flüchtete aus der Droschke. Der Fahrer verständigte unverzüglich die Fürther Polizei und konnte kurz darauf der Streife sogar den Aufenthaltsort der Frau zeigen.

Die Beamten trafen sie dort an und wurden sofort beleidigt. Unvermittelt trat sie dann einem Kollegen gegen das Schienbein. Erst durch Anwendung unmittelbaren Zwanges gelang es letztlich, sie zu beruhigen und zur Dienststelle zu fahren.

Auch hier änderte sie ihr Verhalten nicht. Sie schimpfte vor sich hin und beleidigte erneut die Polizisten. Zudem trat sie wiederum einem Beamten gegen das Schienbein und unterließ auch weitere Versuche nicht. Eine von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordnete Blutentnahme musste ebenfalls mit unmittelbarem Zwang durchgeführt werden. Während des gesamten Vorgangs kam es zu weiteren Beleidigungen und Versuchen, die Beamten zu treten oder zu schlagen.

Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Körperverletzung wurde erstattet. Die Beamten blieben nach vorliegenden Erkenntnissen dienstfähig.

Die Taxizeche betrug 9,30 EUR.

Bert Rauenbusch/sg

