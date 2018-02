POL-MFR: (335) Vier Tatverdächtige nach Brandlegung festgenommen

Fürth (ots) - Am späten Freitagabend (23.02.2018) brach in einer stillgelegten Müll-Schwelbrennanlage in Fürth ein Feuer aus. Die Fürther Polizei nahm kurz danach vier Tatverdächtige fest.

Gegen 22:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in den Aischweg gerufen. In der stillgelegten Müll-Schwelbrennanlage war zum wiederholten Male ein Feuer ausgebrochen. Während die Berufsfeuerwehr Fürth sofort mit den Löscharbeiten begann, leitete die Polizei eine Nahbereichsfahndung rund um den Brandort ein. Dabei fielen einer Streife der Fürther Polizei vier junge Männer auf.

Mit dem Sachverhalt konfrontiert gaben sie zu, den Brand gelegt zu haben. Die weitere vorläufige Sachbearbeitung übernahm noch vor Ort der Kriminaldauerdienst Mittelfranken.

Die Beschuldigten, 17 und 20 Jahre alt, wurden nach Abschluss der Amtsbehandlung ihren Eltern übergeben bzw. entlassen. Gegen sie wird nun ermittelt. Gleichzeitig prüfen die Kriminalbeamten, ob sie für weitere, in der Vergangenheit gelegte Brände an gleicher Örtlichkeit verantwortlich sind. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 8.000 Euro.

