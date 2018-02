POL-MFR: (332) Exhibitionist auf frischer Tat festgenommen - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots) - Beamte der PI Nürnberg-Ost nahmen am Freitagnachmittag (23.02.2018) einen 54-jährigen Mann am Wöhrder See auf frischer Tat fest. Er hatte sich einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt.

Die Frau war gegen 14:00 Uhr unterhalb der sog. Heinemannbrücke am Wöhrder See unterwegs, als sie auf den Beschuldigten traf. Er zeigte sein Geschlechtsteil. Die Geschädigte reagierte unverzüglich und rief über Notruf die Polizei. Sofort fuhren Streifen der PI Nürnberg-Ost an und nahmen den Osteuropäer noch in der Nähe des Tatortes fest. Er stand stark unter Alkoholeinwirkung.

Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Die abschließende Sachbearbeitung übernahm der Kriminaldauerdienst Mittelfranken.

