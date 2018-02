POL-MFR: (337) Kurzschluss verursachte Brandschaden

Nürnberg (ots) - Möglicherweise war gestern Abend (24.02.2018) ein Kurzschluss Ursache für ein Feuer, das in einem Reihenhaus in Nürnberg-Langwasser ausbrach. Es gab einen Leichtverletzten.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 19:30 Uhr von dem Vorfall verständigt. Eine Hecke sowie eine Holzpalisade waren auf einem Anwesen in der Coseler Straße in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg löschte die Flammen sehr schnell, so dass der entstandene Sachschaden (ca. 6.000 Euro) relativ gering gehalten werden konnte.

Bei einem zuvor durchgeführten Löschversuch erlitt ein 81-Jähriger eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die Ermittlungen am Brandort übernahm zunächst der Kriminaldauerdienst Mittelfranken. Als vorläufige Ursache kommt der Kurzschluss eines Heizgerätes in Frage. Die Ermittlungen dauern an.

