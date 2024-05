Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Sonntag (28.04.2024/16.00 Uhr) bis Dienstag (30.04.2024/16.50 Uhr) den auf dem Rheinsbergring in Ascheberg in einer Parkbucht geparkten roten Alfa Romeo eines 71-jährigen Münsteraners und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

