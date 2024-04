POL-COE: Coesfeld, B474/ Wild im Berufsverkehr auf der Straße: Unfallzahlen senken

Coesfeld (ots) - An zwei Türen eines Einfamilienhauses in Dülmen auf der Lüdinghauser Straße scheiterten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 21.04.2024 (22.30 Uhr) bis 22.04.2024 (17 Uhr). So versuchten sie mit Hilfe eines Grillblechs diese aufzuhebeln, scheiterten jedoch und gelangten nicht ins Innere des Hauses. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

